На западе Москвы выгорела квартира. Спасено 25 человек

Автор: Разведчик Дата публикации: 02:34

19

19 1

Загорелась однокомнатная квартира, расположенная на 2-ом этаже жилого дома старой постройки. Жители дома заметили, как подъезд стал окутывать дым и вызвали пожарных. К прибытию первого пожарного подразделения из окна горящей квартиры на втором этаже уже вырывалось открытое пламя. Незамедлительно пожарные 107 ПЧ подали водяной ствол с земли и тем самым сбили открытый огонь. В это время другие пожарные уже проникли через подъезд внутрь квартиры. Возгорание происходило в комнате и частично на кухне на общей площади 15 квадратных метров людей в квартире не было. На ликвидацию пожара потребовалось около 40 минут. В ходе тушения из подъезда было спасено 25 человек, никто из них не пострадал. Как рассказали соседи, хозяева выгоревшей квартиры появляются изредка. Что стало причиной возгорания сейчас выясняется. Не исключено, что хозяева могли оставить включенным какой-либо электроприбор, который мог замкнуть в сети, спровоцировав пожар.