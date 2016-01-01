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Смог окутал город Красноярск

Автор:
Андрей Кошуба
Дата публикации:
08:22
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В Красноярске на протяжении полутора лет, постоянно вводится режим чёрного неба. Самый восточный город миллионник страны медленно умирает, задыхаясь в промышленных выбросах. Во время визита президента в город Красноярск воздух был чистым и прозрачным, но после визита Владимира Владимировича смог вернулся в город. А ведь в 2019 должна пройти универсиада. Экологическая обстановка ужасающая, резко возросли легочные и аллергические заболевания.

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