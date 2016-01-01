На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Огненный ямочный ремонт дороги в Нижнем Новгороде

Огненный ямочный ремонт дороги в Нижнем Новгороде

Автор:
x-diabor
Дата публикации:
10:36
  • 9
  • 0

Ямочный ремонт дорог в Нижнем Новгоррде. Производят укладку горящего асфальта.

  • 9
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

42 0
05.03 20:00 | ArtemNazarov7628
Грязевые дороги в Тихорецком районе в станице Краснооктябрьская Краснодарского края
40 0
04.03 15:01 | finic2002
Подтопление на ул.Тонкинская в Нижнем Новгороде
26 0
05.03 18:24 | yankovskix
Дорожный ремонт в Ульяновке