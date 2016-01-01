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Туманное утро в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
10:39
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В столице наблюдается туман. Небо плотно затянуто облаками. По прогнозам синоптиков днём возможны осадки в виде снега. Сейчас в городе 0С.

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