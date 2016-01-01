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Ямочный ремонт дороги в Ярославле

Автор:
facebook206460523163751
Дата публикации:
11:48
  • 14
  • 0

В Ярославле, на проспекте Толбухина рабочие начали латать ямы на дороге.

  • 14
  • 0

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