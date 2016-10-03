Этап кубка России по классическому ралли прошёл в Республике Карелия (4.03.17.)

Автор: rally60 Дата публикации: 12:02

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3 и 4 марта в Сортавальском районе республики Карелии прошло ралли «Яккима 2017», в котором приняли участие более 70 экипажей. Ралли «Яккима 2017» включает в себя 7 этап Кубка России и 2 этап чемпионата Северо-западного федерального округа. За очки в Кубке России боролся 41 экипаж, а за очки в кубке республики Карелия — 31. Трасса, общей протяженностью 83,52 км располагается на территории Сортавальского района и включает в себя 6 боевых спецучастков, а также новый спецучасток, который стал событием для ралли «Яккима 2017». Особенность этого спецучастка в том, что он располагается на льду залива Вакколахти озера Ляппяярви, прямо в пределах города Сортавала, и зрители могут наблюдать за эффектными виражами раллистов с «Карельского» моста. Искусственно созданная извилистая трасса ССУ «Залив» имеет протяженность около 2 км., а очки, набранные участниками на этом спецучастке, влияют на общий результат гонки. Еще одним событием для ралли «Яккима 2017» стал старт моносерии Lada Rally Cup. Первый сезон будет включать семь этапов, первый из которых прошел в минувшую субботу. Участие в этой моносерии разрешено на автомобилях Лада Калина 2, Лада Калина NFR. В кубок Лада можно вступить на любом этапе. Результаты будут считаться по четырем лучшим показателям. Обязательным является участие в финальном этапе. Организаторы берут на себя ответственность за сервис участников на время соревнований, вступительный взнос и место в палатке парк-сервиса. Победителю Lada Rally Cup достанется новый гоночный автомобиль — Lada Kalina Sport. 6 основных спецучастков расположились на живописной территории Сортавальского района. Эти трассы особенно любимы как гонщиками, так и зрителями. Закрученные, достаточно узкие дороги с неожиданными подбросами требуют от раллистов максимального мастерства, а болельщиков удивляют зрелищностью. По итогам гонки в «Абсолюте» лидирует экипаж Ильи Лотвинова. После 1 секции Лотвинов уступал около 3,3 секунды экипажу Олега Топорова, между лидерами шла очень острая борьба, в результате которой, с разницей в 0,8 секунд победил экипаж Лотвинова. На третьем месте - экипаж Павла Щербакова. Экипаж Александра Зайцева на 1 и 2 су держится на третьей позиции, однако вылет с трассы на 3 допе в зрительскую зону и потерю на этом больше минуты времени отодвинули экипаж с призовых позиций, и, несмотря на то, что на 5 и 6 су они снова поднялись на третью строчку после лидера, не смогли бороться за бронзу. По результатам гонки третье место в классе 2000Н занимает экипаж Максима Белюкова. Первую и вторую позиции уверенно на протяжении всей гонки занимают экипажи заводской команда Лада Роснефть – Дмитрия Воронова и Евгения Суховенко. На этом этапе кубка России экипаж Евгения Суховенко выступает в классе 2000Н, и таким образом становится главным конкурентом самого быстрого гонщика зачета Дмитрия Воронова. По итогам гонки экипаж Суховенко уступает лидеру зачета Дмитрию Воронову 45.8 секунд. Класс 1600Н на этой гонке отличился стабильностью своих лидеров. Практически на всех су первые места занимают одни и те же экипажи. На всех су лидирует экипаж Дениса Ростилова. На второе место по итогам гонки выходит экипаж Юрия Аршанского. На третье – Павла Турфина.