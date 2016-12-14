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Рабочие установили домофон кверху ногами в Чебоксарах

Автор:
dreammr21
Дата публикации:
12:44
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В Чебоксарах, на подъезде жилого дома установили домофон кверху ногами.

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