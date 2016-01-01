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Вредные выбросы в атмосферу на НЛМК в Липецке

Автор:
dsht100pem
Дата публикации:
12:48
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В Липецке произвели выброс в атмосферу на Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК).

  • 26
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