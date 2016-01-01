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Главная  /  Репортажи  /  Большая лужа в Черницинском проезде на проезжей части и парковке

Большая лужа в Черницинском проезде на проезжей части и парковке

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
12:31
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Большая и длинная лужа в Черницинском проезде подтопила часть проезжей части и парковки.

  • 12
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