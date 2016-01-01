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С 7 марта на северо-западе столицы участки дублеров улиц Героев Панфиловцев и Туристской станут односторонними

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
13:37
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С 7 марта на северо-западе столицы участки дублеров улиц Героев Панфиловцев и Туристской станут односторонними. На улице Героев Панфиловцев одностороннее движение вводится на дублёре, от бульвара Яна Райниса по направлению к станции метро Сходненская. Идёт установка новых и замена старых знаков. Также устанавливаются знаки, запрещающие стоянку автомобилей на дублёре. Их будут эвакуировать. Так что всё делается для удобства автомобилистов. А жителям ближайших домов нужно срочно расширять свои дворы. Решение принято на Окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры СЗАО Москвы.

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