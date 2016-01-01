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Пробка из трамваев образовалась из-за застрявшей "ГАЗели" в Уфе

Автор:
Александр Журенков
Дата публикации:
13:42
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В Уфе, застрявший на трамвайных путях автомобиль "ГАЗель" парализовал движение трамваев.

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