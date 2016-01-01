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Лёд свисает в крыши дома в Тюмени

Автор:
Driver72
Дата публикации:
13:48
  • 13
  • 0

Лёд нависает прямо над тротуаром, ограждения нет, легко может на кого-то упасть.

  • 13
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Комментарии (0)

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