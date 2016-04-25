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Крупный пожар произошёл на заводе Агрохим в Щелково

Автор:
JaaRrr
Дата публикации:
13:50
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Крупный пожар произошёл на заводе Агрохим в Щелково. Загорелись два ангара на площади 2.3 тысячи кв. м. Пострадавших в результате пожара нет.

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