Крупный пожар произошёл на заводе Агрохим в Щелково

Автор: JaaRrr Дата публикации: 13:50

17

17 0

Крупный пожар произошёл на заводе Агрохим в Щелково. Загорелись два ангара на площади 2.3 тысячи кв. м. Пострадавших в результате пожара нет.