Глубокие ямы образовались на трассе в районе деревни Ельня Московской области

Автор: Top People Дата публикации: 13:58

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Вчера вечером, проезжая в сторону Москвы с мужем угодили в яму, в следствии чего у нас повредилась правая фара и поворотник. Во избежании серьезной аварии мы стали как и все объезжать жуткие ямы, выехав на встречную полосу, потому что по другому ехать невозможно. Тут же нас остановили сотрудники ДПС и выписали большой штраф. Однозначно мы не первые, кого так ловят. То есть людям выбора не оставляют. Либо разбивайся, либо плати. Позор, мы в 30 км от Москвы живём.