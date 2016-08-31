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Глубокие ямы образовались на трассе в районе деревни Ельня Московской области

Автор:
Top People
Дата публикации:
13:58
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Вчера вечером, проезжая в сторону Москвы с мужем угодили в яму, в следствии чего у нас повредилась правая фара и поворотник. Во избежании серьезной аварии мы стали как и все объезжать жуткие ямы, выехав на встречную полосу, потому что по другому ехать невозможно. Тут же нас остановили сотрудники ДПС и выписали большой штраф. Однозначно мы не первые, кого так ловят. То есть людям выбора не оставляют. Либо разбивайся, либо плати. Позор, мы в 30 км от Москвы живём.

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