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Подтопление дороги и тротуара в селе Майме Республики Алтай

Автор:
Stoned
Дата публикации:
15:28
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В 50 метрах от администрации Майминского района Республики Алтай уже не первый десяток лет в одном и том же месте образуется гигантская лужа - одна из крупнейших в регионе. Что, конечно же, безмерно "радует" пешеходов. Местное руководство решило эту проблему, соорудив деревянный переход. Вот только добраться до него не промочив ноги всё равно не удастся. Возможные выходы - прыжок более двух метров, обход препятствия по проезжей части, либо резиновые сапоги. И всё это - ежедневный вид из окна администрации района. Из года в год.

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