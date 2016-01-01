На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Ледянлй дождь прошел в столице

Ледянлй дождь прошел в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
14:42
  • 11
  • 0

Ледяной дождь прошел в столице. Капельки воды замерзают на поверхностях.

  • 11
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

0 0
15:40 | Sargo
"Почта России" обновляет свое оборудование
24 0
14:23 | Стрелец
На севере и северо-западе столицы прошёл мелкий град
50 1
13:41 | tim777
В столице начался ледяной дождь
17 0
12:31 | Artem_077
Большая лужа в Черницинском проезде на проезжей части и парковке
35 0
10.02 23:04 | ruslanppvcev
Ледяной дождь застал автомобилистов Архангельской области на трассе