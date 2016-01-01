На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Протечка крыши жилого дома в городе Мурманск

Протечка крыши жилого дома в городе Мурманск

Автор:
Андрей Михеев
Дата публикации:
15:35
  • 3
  • 0

Протечка крыши и бездействие нашей управляющей компании "СЕВЖИЛСЕРВИС" в Мурманске.

  • 3
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

28 0
02:25 | Сария Нуртдинова
Снежные обочины в Уфе уже выше человеческого роста
4 0
15:31 | Iluyza
Коммунальщики пренебрегают правилами безопасности при очистке крыши от снега в Уфе
13 0
13:48 | Driver72
Лёд свисает в крыши дома в Тюмени
43 0
14.02 22:11 | spider6134
Грейдер с "терминатором" за рулем занимается уборкой снега и автомобилей в Мурманске
24 0
28.02 19:31 | Andrius51
Взрыв трубы бывшей котельной в посёлке Риколатва Мурманской области