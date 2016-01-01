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Кучи мусора лежат на обочине дороги в Ростовской области

Автор:
SHPALABIZ
Дата публикации:
17:58
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Кучи мусора лежат вдоль дороги в станице Егорлыкская Ростовской области.

  • 14
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