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Предпраздничное оформление ГУМа

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:15
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ГУМ подготовился к встрече весны и Международного женского дня- оформив всё пространство весеннеми тонами.

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