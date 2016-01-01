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Главная  /  Репортажи  /  Переменчивая погода в Москве: ледяной дождь и снегопад

Переменчивая погода в Москве: ледяной дождь и снегопад

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
17:40
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Переменчивая погода в Москве. В центре был ледяной дождь, а в СВАО прошёл снегопад.

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