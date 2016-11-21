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На северо-востоке Москвы на двух улицах модернизировали контактную сеть троллейбусов

Автор:
Max_019
Дата публикации:
19:30
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В столице продолжают модернизировать контактную сеть для троллейбусов, применяя самые новейшие разработки. Так, в Северо-Восточном округе столицы мастерами улучшен проблемный узел контактной сети на пересечении улиц Академика Королёва и Ботанической, а также перекрёсток с Новомосковской улицей. Здесь установлены скоростные сходная стрелка и пересечение, заменены многие спецчасти. Кривые поворотные участки проложены по более плавным траекториям. Всё это способствует повышению скорости прохождения поворотов. Примечательно, что все установленные спецчасти – российского производства. Их стоимость незначительно превышает традиционные, но морально устаревшие аналоги. А за счёт меньшего веса спецчастей упрощается технология монтажа и сокращается его время. Например, скоростная стрелка, установленная на улице Академика Королёва сразу за одноимённой остановкой, позволяет проезжать соединение двух линий при разгоне со скоростью около 35 км/ч. Перекрёсток улиц Академика Королёва и Новомосковской – один из оживлённых и наиболее востребованных в троллейбусном движении северо-востока Москвы. Здесь проходят трассы четырёх троллейбусных маршрутов (№№ 13, 36, 37, 73), и «нулевые» («парковые») рейсы ещё нескольких пассажирских линий.

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