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Женщина и двое детей пострадали в результате ДТП в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
21:25
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6 марта вечером в центре Москвы произошло ДТП. На Верхней Красносельской улице а/м "Лексус" совершил наезд на группу пешеходов. Водитель а/м "Лексус" двигался со стороны улицы Лобачика в направлении Краснопрудной улицы. По версии очевидцев, в районе дома №2 дорогу стала переходить женщина с двумя детьми. Водитель "Лексуса" не заметил пешеходов и сбил их, после чего машину вынесло на полосу встречного движения. В результате ДТП женщина и двое детей получили различные травмы и были госпитализированы. На месте ДТП работали несколько экипажей ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Движение транспорта по Верхней Красносельской улицы ограничено.

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