На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В поселке Орловский в Ростовской области затопило дорогу

В поселке Орловский в Ростовской области затопило дорогу

Автор:
vladimir1958
Дата публикации:
17:33
  • 8
  • 0

В поселке Орловский в Ростовской области затопило дорогу.

  • 8
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

13 0
17:33 | Аноним
В Волгоградской области в селе Солонка отсутствуют дороги
11 0
17:29 | Дмитрий Андреевич
В Мичуринске во дворе жилого дома образовалась огромная лужа
20 0
10:08 | facebook10154572274783681
Коммунальщики моют мусорные баки в луже в Казани
21 0
06.03 17:58 | SHPALABIZ
Кучи мусора лежат на обочине дороги в Ростовской области