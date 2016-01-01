Город сковала гололедица: последствия ледяного дождя
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 21:39
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К вечеру в столице осадки перешли на более интенсивный уровень. Ледяной дождь сопровождаемый резким порывистым ветром фактически сковал опасной гололедицей тротуары и дороги. Пешеходы идущие к станциям метро вынуждены проявлять чудеса устойчивости и уверенного скольжения, так как коммунальные службы ещё не везде успели обработать дороги противогололедными реагентами. Ледяной коркой схватились и дорожные знаки и длительно припаркованные автомобили. По заверениям синоптиков опасность гололедных явлений в связи с установившейся погодой в ближайшие дни ещё сохранится.
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