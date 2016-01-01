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Москву сковало льдом

Автор:
denis947
Дата публикации:
21:38
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В столичном регионе идёт ледяной дождь и дует холодный ветер. Тротуары и дороги города покрылись ледяной коркой. Автомобили и деревья также.

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