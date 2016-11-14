На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Гололёд в Москве. Видео из Южного Тушино

Гололёд в Москве. Видео из Южного Тушино

Автор:
niki4474
Дата публикации:
22:37
  • 27
  • 0

Гололед в Москве.

  • 27
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

13 1
22:56 | AlTeg()
Ледяной дождь прошёл на юге Москвы
38 0
21:39 | tim777
Город сковала гололедица: последствия ледяного дождя
52 1
14:23 | Стрелец
На севере и северо-западе столицы прошёл мелкий град
17 5
14.11.2016 23:54 | Artem_077
В Южном Тушине вечером прошёл ледяной дождь: деревья сковал лёд
99 1
25.02 13:50 | Владимир Войлоков
Гололед на дорогах Орла