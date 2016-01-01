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В Махачкале загорелся рынок

Автор:
magomed007
Дата публикации:
06.03 23:12
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  • 0

Загорелись контейнеры с посудой, предметами мебели. Никто не пострадал.

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Комментарии (0)

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