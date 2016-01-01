Временный пешеходный переход возвели над путями МЦК в ВАО Москвы

Автор: Uwis Дата публикации: 06.03 23:32

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Внеуличный пешеходный переход через МЦК появился рядом с 3-м проездом Подбельского. В связи со строительством МЦК был закрыт единственный переход через рельсы, связывающий район Богородское с национальным парком «Лосиный Остров». Жители ближайших районов организовали инициативную группу и стали настаивать на строительстве перехода и добились своего: через пять месяцев переход сдали. Новый переход - временная конструкция. Скоро в этом месте вдоль железной дороги начнётся строительство Северо-Восточной хорды. Сроки строительства пока неизвестны, но с его началом переход разберут.