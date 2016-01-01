Сильный гололёд стал причиной массового ДТП на Шипиловской улице в Москве

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Вечером на юге Москвы произошло ДТП, в котором столкнулось 4 автомобиля, есть пострадавшие. На Шипиловской улице, напротив дома № 38 столкнулись "Рендж Ровер", "Фольксваген", "Мазда" и "Ауди". Со слов водителя автомобиля "Рендж Ровер", он двигался по по Шипиловской улице, в сторону улицы Генерала Белова. Справа, с парковочного кармана начал задним ходом выезжать автомобиль "Ауди", водитель автомобиля "Рендж Ровер" предпринял торможение, но автомобиль понесло на скользкой дороге. Ударив автомобиль "Ауди", "Рендж Ровер" отбросило на полосу встречного движения, где он лоб в лоб столкнулся с автомобилями "Фольксваген" и "Мазда". В результате ДТП травмы получил один человек. На место ДТП прибыли две кареты скорой помощи и сотрудники ГИБДД. После осмотра скорой, пострадавший отказался от госпитализации, получив незначительные ушибы. Движение по Шипиловской улице было затруднено в обоих направлениях. Окончательные причины ДТП установит группа разбора.