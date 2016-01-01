Одностороннее движение вводится на дублёрах улиц Героев Панфиловцев и Туристкой с 7 марта в Москве

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Одностороннее движение введут с 7 марта 2017 г. на участках дублеров ул. Героев Панфиловцев и ул. Туристская. Новая схема движения будет введена на участке дублера ул. Героев Панфиловцев от д. 17, корп. 1 по направлению к дублеру ул. Туристская до д. 10. Решение было принято на Окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры СЗАО Москвы. Новая схема организации дорожного движения способствует увеличению парковочных мест, при этом сохраняет внутрирайонную связность, не создавая транспортных перепробегов. Количество парковочных мест составит 134, из которых 48 мест будет организовано на дублере ул. Героев Панфиловцев, а 86 мест - на дублере ул. Туристская. Вдоль всего дублёра установлены новые знаки и информационные щиты.