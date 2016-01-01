На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Одностороннее движение вводится на дублёрах улиц Героев Панфиловцев и Туристкой с 7 марта в Москве

Одностороннее движение вводится на дублёрах улиц Героев Панфиловцев и Туристкой с 7 марта в Москве

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
06.03 23:23
  • 21
  • 0

Одностороннее движение введут с 7 марта 2017 г. на участках дублеров ул. Героев Панфиловцев и ул. Туристская. Новая схема движения будет введена на участке дублера ул. Героев Панфиловцев от д. 17, корп. 1 по направлению к дублеру ул. Туристская до д. 10. Решение было принято на Окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры СЗАО Москвы. Новая схема организации дорожного движения способствует увеличению парковочных мест, при этом сохраняет внутрирайонную связность, не создавая транспортных перепробегов. Количество парковочных мест составит 134, из которых 48 мест будет организовано на дублере ул. Героев Панфиловцев, а 86 мест - на дублере ул. Туристская. Вдоль всего дублёра установлены новые знаки и информационные щиты.

  • 21
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

47 0
00:18 | denis947
Десятки москвичей получили трамвы из-за гололеда. В травмпунктах очереди
87 0
06.03 22:37 | niki4474
Гололёд в Москве. Видео из Южного Тушино
73 0
06.03 13:37 | Стрелец
С 7 марта на северо-западе столицы участки дублеров улиц Героев Панфиловцев и Туристской станут односторонними