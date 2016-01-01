Сильный смог окутал небо в Красноярске

Автор: Андрей Кошуба Дата публикации: 10:02

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Резкое ухудшение экологической обстановки в Красноярске. Люди задыхаются от выбросов в атмосферу промышленных предприятий. Это какой то геноцид.