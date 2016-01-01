На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Густой туман в Кемеровской области

Густой туман в Кемеровской области

Автор:
1234a
Дата публикации:
08:27
  • 22
  • 0

За несколько минут неожиданный густой туман накрыл поселок в Кемеровской области.

  • 22
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

18 0
10:12 | Аноним
Сильный гололёд на тротуарах в городе Карталы Челябинской области
14 0
10:01 | Uwis
Туман на юго-востоке Москвы
17 0
03.03 11:45 | Kemerovovillage
Дворы завалены снегом в Кемерово