Разбитая дорога в деревне Савеево Смоленской области

Автор: Аноним Дата публикации: 10:05

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Эта дорога ведёт к деревне Савеево, Котята и другим деревням. Очень много людей проживает в этом районе, но чиновники дорогу засыпали только песком спустя 25 лет, и то хотя вполне возможно что это засыпали рабочие которые на своих фарах вывозят вырученные леса. По этой дороге не то что ездить там ходить страшно, чтобы ноги не сломать, свою машину после одной поездки я сразу еду балансировку колёс делать. Это все находиться в Смоленский области дорога которая ведёт в деревню Савеево, Конята и др. Прошу Вас чиновники почините дорогу, а не в карман деньги ложите.