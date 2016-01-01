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Разбитая дорога в деревне Савеево Смоленской области

Автор:
Аноним
Дата публикации:
10:05
  • 17
  • 1

Эта дорога ведёт к деревне Савеево, Котята и другим деревням. Очень много людей проживает в этом районе, но чиновники дорогу засыпали только песком спустя 25 лет, и то хотя вполне возможно что это засыпали рабочие которые на своих фарах вывозят вырученные леса. По этой дороге не то что ездить там ходить страшно, чтобы ноги не сломать, свою машину после одной поездки я сразу еду балансировку колёс делать. Это все находиться в Смоленский области дорога которая ведёт в деревню Савеево, Конята и др. Прошу Вас чиновники почините дорогу, а не в карман деньги ложите.

  • 17
  • 1

Комментарии (1)

  • ave-yulyasha
    11:05
    Платим налог а дороги не ремонтируют. Фуры которые вывозят и вырубают леса для себя хотя бы песочком засыпали чтобы самим не перевернуться. Настала весна весь песок размыло и заново одни и те же ямы, кочки, там даже ни одного маленького кусочка нормальной дороги нет.
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