Коммунальщики моют мусорные баки в луже в Казани

Автор: facebook10154572274783681 Дата публикации: 10:08

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Вот так вот у нас моют грязные баки в луже в Казани. Сотрудник коммунальной службы опрокинул бак в лужу и натирает его изнутри метлой