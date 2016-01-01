Коммунальщики моют мусорные баки в луже в Казани
- Автор:
- facebook10154572274783681
- Дата публикации:
- 10:08
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- 14
Вот так вот у нас моют грязные баки в луже в Казани. Сотрудник коммунальной службы опрокинул бак в лужу и натирает его изнутри метлой
- 14
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Вот так вот у нас моют грязные баки в луже в Казани. Сотрудник коммунальной службы опрокинул бак в лужу и натирает его изнутри метлой
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