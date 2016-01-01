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Коммунальщики моют мусорные баки в луже в Казани

Автор:
facebook10154572274783681
Дата публикации:
10:08
  • 14
  • 0

Вот так вот у нас моют грязные баки в луже в Казани. Сотрудник коммунальной службы опрокинул бак в лужу и натирает его изнутри метлой

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Комментарии (0)

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