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Сильный гололёд на тротуарах в городе Карталы Челябинской области

Автор:
Аноним
Дата публикации:
10:12
  • 18
  • 0

Состояние дорог и пешеходных дорожек в городе Карталы Челябинской области.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

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