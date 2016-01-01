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Последствия вчерашнего ледяного дождя: тротуары во льду

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
10:07
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  • 0

На тротуарах лёд, но кое где уже оттаивает. Также наблюдается лёгкий туман, который хорошо заметен по домам в далеке.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

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