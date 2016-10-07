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Поздравление с 8 марта от активистов группы Взаимопомощи на дорогах и ГИБДД города Ревды (4.03.17.)

Автор:
Александр Троценко
Дата публикации:
13:28
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Мужчины группы Взаимопомощи на дорогах и ГИБДД города Ревды сделали оригинальное поздравление женщинам с 8-м марта. 45 машин составили восьмёрку и "марта", а люди встали буквой "с". Примечание: Меня пригласили снять открытку. Сделал фотографию и короткое видео. Жаль, сильный ветер не позволил поснимать от души - боялся, что порывом кувыркнёт коптер. Но зато снял, можно прийтись увеличением.

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