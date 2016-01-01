Московский метрополитен и МЧС поздравили женщин с Наступающим Международным Днём 8 марта

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 13:33

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Украшенная цветами станция «Комсомольская» Сокольнической линии стала главной площадкой для праздничных мероприятий 7 марта, в преддверии Международного женского дня. Ещё один сюрприз для пассажиров стал праздничный концерт духового оркестра гарнизона пожарной охраны столичного Управления МЧС России. В честь Международного женского дня музыканты исполнили классические и современные произведения, а также мелодии из популярных кинолент. Во время выступления сотрудники МЧС и метрополитена дарили девушкам яркие весенние тюльпаны. В этом им помогал неожиданный напарник - робот-спасатель, используемый при боевой разведке на пожарах.