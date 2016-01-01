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У станции метро "Петровско-разумовская" сгорел автобус

Автор:
Sargo
Дата публикации:
14:25
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У станции метро "Петровско-разумовская" сгорел рейсовый автобус. Пострадавших нет.

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