На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На северо-восток Москвы опустился туман

На северо-восток Москвы опустился туман

Автор:
Sargo
Дата публикации:
14:58
  • 15
  • 0

В северо-восточном округе Москвы туман.

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

17 0
15:20 | Artem_077
Туман на востоке столицы усилился
25 0
10:12 | Аноним
Сильный гололёд на тротуарах в городе Карталы Челябинской области
49 2
12:17 | Artem_077
Робот дарит цветы девушкам в павильоне робостанция на ВДНХ
23 0
10:01 | Uwis
Туман на юго-востоке Москвы
27 0
09:32 | LaimeLaim
Густой туман и сильный гололёд окутал столицу