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Подросток пострадал при падении на заброшенной стройплощадке в Самаре

Автор:
Mihey163
Дата публикации:
17:31
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Сегодня 7 марта примерно в 16-00 по местному времени на заброшенной стройке произошёл несчастный случай. Парень упал с 1 этажа и получил травму, как говорят очевидцы распорол ногу. Примечательно, что эта стройка сменила трёх хозяев, все они собирали деньги с дольщиков и пропадали с этими деньгами, на данный момент стройка заброшена около 5 лет, последний владелец компании "Горос" осужден на реальный срок и губернатор Самарской Области Николай Меркушкин уже 3 года обещает достроить эту стройку за государственные деньги, но всегда находятся какие то причины и до сих пор стройка заморожена. Территорию охраняет 1 сторож, стройка создаёт массу неудобств местным жителям, особенно автовладельцам, которым негде парковать свои машины. И вот теперь ещё и произошёл несчастный случай. От лица всех жителей дома 160 по улице Черемшанской просим власти города и страны обратить внимание на этот инцидент, пока не пострадал ещё кто нибудь. В непосредственной близости от стройки расположены жилые дома, школа № 73 и интернат для глухонемых.

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