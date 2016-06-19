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В Мичуринске во дворе жилого дома образовалась огромная лужа

Автор:
Дмитрий Андреевич
Дата публикации:
17:29
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В Мичуринске во дворе жилого дома образовалась огромная лужа.

  • 11
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