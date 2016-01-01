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Главная  /  Репортажи  /  Дороги в плохом состоянии в селе Солонка Воронежской области

Дороги в плохом состоянии в селе Солонка Воронежской области

Автор:
Аноним
Дата публикации:
17:54
  • 20
  • 4

Дорога между селами Солонка - новая Криуша Воронежской области.

  • 20
  • 4

Комментарии (4)

  • MR_Дмитрий
    17:56
    Уважаемый автор, у Вас есть видео по данному репортажу? Если есть, то присылайте его в новом репортаже.
  • Сергей Ермаков
    18:11
    Видео прибывал загружать на ваш сайт, загрузка полностью сделалась , но пишет ошибка конвертирония видео 505
  • Сергей Ермаков
    18:13
    Видео качественно записал сегодня, размер видео 1148 МБ , HD качество, длительность 10минут, но не принимает ваш сайт моё видео
  • MRSlava
    18:30
    Уважаемый автор, продолжительность видео не должна превышать 10 минут. 10 минут сайт не примет, а вот 9:55 уже примет. Но лучше разбить видео на два, минут по пять, длинные ролики мало кто будет смотреть.
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