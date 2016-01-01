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Главная  /  Репортажи  /  Водитель камнем пробил бензобак в результате ДТП на Лесной улице

Водитель камнем пробил бензобак в результате ДТП на Лесной улице

Автор:
tim777
Дата публикации:
18:04
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7 марта днём в центре Москвы произошло ДТП. На Лесной улице водитель а/м "Фольксваген Тигуан" пробил бензобак своего собственного автомобиля. Как сообщил водитель, он двигался по Лесной улице в направлении Новослободской улицы. В районе дома №35 на пересечении с Миусским переулком при движении по трамвайным путям попутного направления из под его колеса вылетел камень, который ударившись об днище автомобиля повредил бензобак. Из поврежденного бензобака на дорогу стало течь топливо. На место ДТП в оперативном порядке прибыл пожарный расчет, который смыл топливо с проезжей части. В результате ДТП никто не пострадал. Автомобиль получил различные скрытые механические повреждения и смог покинуть место ДТП на эвакуаторе. По мнению сотрудников ГИБДД в случившемся виноват сам водитель а/м "Фольксваген", однако сам водитель предполагает, что в случившемся виноваты дорожные службы.

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