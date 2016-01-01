Сломавшийся троллейбус перекрыл движение по Варшавскому шоссе в Москве

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Вечером 7 марта сломавшийся троллейбус перекрыл движение на юге Москвы. На Варшавском шоссе, напротив дома № 76, троллейбус совершил разворот, в этот момент у него вышло из строя зажигание и заблокировались тормозные колодки. Троллейбус перекрыл практически все ряды в сторону области. На место прибыли сотрудники ГИБДД, которые остановили два грузовика. От одного из грузовиков удалось запитать сломавшийся троллейбус и разблокировать тормоза, а вторым грузовиком оттянуть его в сторону. Пробка по Варшавскому шоссе растянулась до ст. м. "Нагатинская".