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Сломавшийся троллейбус перекрыл движение по Варшавскому шоссе в Москве

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
18:36
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Вечером 7 марта сломавшийся троллейбус перекрыл движение на юге Москвы. На Варшавском шоссе, напротив дома № 76, троллейбус совершил разворот, в этот момент у него вышло из строя зажигание и заблокировались тормозные колодки. Троллейбус перекрыл практически все ряды в сторону области. На место прибыли сотрудники ГИБДД, которые остановили два грузовика. От одного из грузовиков удалось запитать сломавшийся троллейбус и разблокировать тормоза, а вторым грузовиком оттянуть его в сторону. Пробка по Варшавскому шоссе растянулась до ст. м. "Нагатинская".

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