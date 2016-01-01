На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Мультимедийное поздравление с 8 марта на домах “книжках“

Мультимедийное поздравление с 8 марта на домах “книжках“

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:50
  • 19
  • 0

Дома-“книжки” поздравляют женское население столицы и ее гостей с 8 марта- красивым цветочным разнообразием.

  • 19
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

7 0
20:03 | tim777
Предпраздничный трафик в центре Москвы: столичные пробки достигли 8 баллов
12 0
18:08 | LaimeLaim
Предпраздничные заторы в столице
35 0
27.02 20:25 | LaimeLaim
Технические работы на фасаде "Дома-книжки" на Новом Арбате
49 0
04.01 00:12 | Uwis
Новогодний Новый Арбат