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Главная  /  Репортажи  /  Предпраздничный трафик в центре Москвы: столичные пробки достигли 8 баллов

Предпраздничный трафик в центре Москвы: столичные пробки достигли 8 баллов

Автор:
tim777
Дата публикации:
20:03
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Москва в вечерние часы погрузилась в автомобильную суматоху. Препраздничный трафик осложнил перемещения автомобилистов по многим магистралям города. Загруженность московских дорог оценивается в восемь баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки». Согласно данным сервиса, наибольшие заторы образовались на северо-западе, западе, юго-западе и на юго-востоке МКАД, затруднения в движении также отмечаются на Третьем транспортном кольце на всей протяженности. На разных участках Садового кольца скорость движения транспорта варьируется от 7 до 45 км/ч. Загружены Кремлевская, Пречистенская и Москворецкая набережные, ул. Большая Лубянка и ул. Сретенка, также на Большом Каменном мосту и ул. Большая Якиманка скорость движения в сторону Кремля составляет 3 км/ч.

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