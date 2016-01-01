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Праздничные инсталляции к 8 марта украсили медиа-фасады на Новом Арбате

Автор:
tim777
Дата публикации:
20:44
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Медиа-фасады домов-книжек в центре Москвы украсила праздничная инсталляция приуроченная Международному женскому дню. На зданиях иллюстрируются различные цветы и поздравления с 8 марта прекрасной половины человечества. В дополнение на мультимедийном экране Московского дома книги транслируются поздравления с 8 марта под порхания разноцветных бабочек. Всё это вкупе создаёт праздничные атмосферу для горожан.

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