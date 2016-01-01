Праздничные инсталляции к 8 марта украсили медиа-фасады на Новом Арбате
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 20:44
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- 33
Медиа-фасады домов-книжек в центре Москвы украсила праздничная инсталляция приуроченная Международному женскому дню. На зданиях иллюстрируются различные цветы и поздравления с 8 марта прекрасной половины человечества. В дополнение на мультимедийном экране Московского дома книги транслируются поздравления с 8 марта под порхания разноцветных бабочек. Всё это вкупе создаёт праздничные атмосферу для горожан.
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