На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  8 марта МЦК будет работать по графику выходного дня

8 марта МЦК будет работать по графику выходного дня

Автор:
Uwis
Дата публикации:
20:45
  • 14
  • 0

8 марта МЦК будет работать по графику выходного дня: с 6-минутным интервалом с 12:30 до 18:30, в остальные часы время ожидания поезда составит 12 минут.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

7 0
22:22 | Sargo
На Мясницкой улице в центре Москвы рухнул балкон (фото)
26 0
06.03 23:32 | Uwis
Временный пешеходный переход возвели над путями МЦК в ВАО Москвы