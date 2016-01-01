8 марта МЦК будет работать по графику выходного дня

Автор: Uwis Дата публикации: 20:45

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8 марта МЦК будет работать по графику выходного дня: с 6-минутным интервалом с 12:30 до 18:30, в остальные часы время ожидания поезда составит 12 минут.