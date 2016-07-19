Обновление фасада дома-"книжки" на Новом Арбате

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 21:46

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На одном из домов "книжка" на Новом Арбате производят ремонтные работы на фасаде. Рабочие-высотники устанавливают облицовочные плиты.