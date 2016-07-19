На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Обновление фасада дома-"книжки" на Новом Арбате

Обновление фасада дома-"книжки" на Новом Арбате

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
21:46
  • 11
  • 0

На одном из домов "книжка" на Новом Арбате производят ремонтные работы на фасаде. Рабочие-высотники устанавливают облицовочные плиты.

  • 11
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

7 0
22:22 | Sargo
На Мясницкой улице в центре Москвы рухнул балкон (фото)
15 0
21:57 | Artem_077
На улице Мясницкая в центре столицы от балкона отвалился кусок лепнины
33 0
20:44 | tim777
Праздничные инсталляции к 8 марта украсили медиа-фасады на Новом Арбате
32 1
22.02 14:09 | Evgenij.suhanoff26
Дыры в доме в городе Перми
87 2
19.07.2016 00:18 | Uwis
Продолжается ремонт Малого Москворецкого моста